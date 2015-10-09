У Сінгапурі дрон-поштар доставив пакунок на острів

Пошта у Сінгапурі хоче запровадити технологічні інновації у кур'єрську службу.
Поштарі країни тестують можливість доставки пакунків безпілотниками.
Одна з кур'єрських служб використала дрон, щоб доставити футболку та лист з промислової зони головного острова країни на сусідній острівець Пулау Убін.
Місія із доставки тривала 5 хвилин. За цей час апарат подолав шлях у 2,3 км.
Експерти кажуть, що для безпечної доставки пакунків безпілотниками існує чимало перепон, але дехто вірить, що у майбутньому ці апарати зможуть стати повноцінними поштарями.