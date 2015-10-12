Трудова партія Північної Кореї з помпою відсвяткувала 70-річчя

У Північній Кореї Трудова партія відзначає 70-річчя - в країні пройшла ціла низка масових заходів за участі десятків тисяч людей.

У Пхеньяні відбувся військовий парад, увечері там крокували колони людей зі смолоскипами, а небо над містом освітив феєрверк.

Північна Корея вважається однією з найбільш закритих країн світу. Тутешня влада суворо контролює доступ іноземних журналістів до інформації.

Під час святкувань лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна захистить себе у "будь-якій війні, котру розпочнуть США".

Відео не супроводжується коментарем.