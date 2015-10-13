Реконструкція збитого МН17 у таймплапс

У вівторок, 13 жовтня, Рада безпеки Нідерландів оприлюднила звіт про катастрофу літака рейсу МН17, що розбився на Донеччині влітку 2014 року.

Аварія сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили використовуючи зенітно-ракетний комплекс "Бук" на сході України, йдеться у прес-релізі доповіді.

Після аварії уламки лайнера переправили до Нідерландів, де експерти зібрали їх.

На цих кадрах - прискорена зйомка реконструкції збитого МН17.

Малайзійський "Боїнг" збили 17 липня 2014 року поблизу міста Торез Донецької області. Усі 298 людей на борту загинули.

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