Карачун: де починались бої за Донбас

Гора Карачун біля Слов'янська - одна з перших гарячих точок конфлікту на Донбасі.

Бої там почалися у травні 2014 року і тривали близько місяця - до повернення міста під контроль української влади.

Внаслідок потужних обстрілів тоді впала телевізійна башта, яка вела мовлення на навколишні райони.

В околицях гори загинув генерал Кульчицький та кілька десятків бійців АТО.

Зараз на стратегічній висоті залишаються позиції українських силовиків та їхній блокпост.

Як виглядає гора Карачун через понад рік після боїв - у відеосюжеті журналістів ВВС Україна Віталія Червоненка та В'ячеслава Шрамовича.