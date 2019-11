Чи приживуться котячі кінофести?

Із твердженням, що в інтернеті всім заправляють коти, не погодитися важко. Саме вони б'ють рекорди із кількості переглядів відео онлайн.

Але схоже, "котоманія" цілком може вийти за рамки мережі. У багатьох країнах уже існують фестивалі котячих фільмів, що збирають тисячі котолюбителів.

Можливість включати котячі відео до програм фестивалів цьогоріч обговорювали на конференції This Way Up у Манчестері.

То чи зможуть котики затьмарити таких зірок, як Джоні Депп чи Анджеліна Джолі?

З'ясовував кореспондент ВВС Колін Патерсон.