Почалися випробування найсучаснішого есмінця США

Найбільший в історії США есмінець вийшов на ходові випробування.

Він відійшов від причалу суднобудівного заводу компанії Bath Iron Worksу у штаті Мен і рікою спустився до Атлантичного океану.

Корабель Zumwalt озброєний керованими ракетами, а його корпус малопомітний для радарів. На борту є вертоліт і декілька "безпілотників".

Перший есмінець серії почали будувати у 2011 році, однак його здача затрималася через фінансові проблеми.

Всього до складу військового флоту США планували ввести 32 таких есмінці. Однак вони виявилися надто дорогими.

Вартість кожного корабля складає декілька мільярдів доларів.

Ще два кораблі такої ж серії заклали на суднобудівних заводах у 2012 і 2013 роках.

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