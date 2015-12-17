Батьки просять кошти на ліки від муковісцидозу

Приблизно півсотні людей вийшли до Адміністрації президента у Києві в середу, аби привернути увагу влади до лікування дітей, які мають муковісцидоз.

Це хвороба, яка вражає дихання та травлення людини. Такі пацієнти потребують постійного лікування.

Зараз в Україні офіційно зареєстровані 624 дитини з таким діагнозом.

Батьки дітей, які вийшли на акцію, вимагали закласти у державний бюджет на наступний рік більше грошей на ліки для їхніх дітей.

У проекті бюджету на 2016 рік на лікування муковісцидозу передбачено приблизно стільки ж, як і було цьогоріч – вісім мільйонів гривень. Про це ВВС Україна після акції розповіла учасник робочої групи міністерства охорони здоров’я із закупівлі ліків та голова громадської спілки "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша.

За гроші держбюджету міністерство закуповує ліки для лікарень, а решту лікування мають фінансувати місцеві бюджети, каже пані Кулеша.

За словами експерта, необхідні кошти у бюджеті укладали, базуючись на заявках із регіонів, а також на медичному протоколі лікування.

У цьому документі немає деяких ліків, які вимагають закуповувати батьки. Однак, за словами пані Кулеші, наприкінці грудня мають провести громадське обговорення медичного протоколу, після якого, можливо, державне лікування муковісцидозу розширять.

Відеорепортаж кореспондента ВВС Євгенії Шидловської.