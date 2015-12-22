Астронавти прогулялися в космосі

У понеділок 21 грудня астронавти NASA Скотт Келлі і Тім Копра здійснили незапланований вихід у відкритий космос, щоб попрацювати ззовні МКС.

Вони мали полагодити несправний транспортер роботехнічної системи, що доставляє продовольство на станцію.

За повідомленням NASA, ремонтні роботи виконувалися напередодні прибуття на МКС російського вантажного корабля, що заплановане на 23-е грудня.

Для екіпажу МКС це вже 191-а прогулянка у відкритому космосі з метою ремонту станції.

Відео надане NASA не супроводжується коментарем.