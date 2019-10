Спів Арети Франклін розчулив Обаму до сліз

Під час церемонії нагородження Kennedy Center Honors зі сцени несподівано для всіх залунав голос Арети Франклін, яку називають королевою соул.

Це стало особливим сюрпризом для відомої американської авторки пісень Керол Кінг.

А от президент Барак Обама настільки розчулився, що почав витирати сльози.

Ареті Франклін 73 роки. За роялем вона сиділа у розкішній шубі до п'ят і співала пісню "You Make Me Feel Like A Natural Woman" ("Завдяки тобі я відчула себе справжньою жінкою").

Відео не супроводжується коментарем.