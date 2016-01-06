Казкове місто з криги у Китаї

У китайському місті Харбін розпочався щорічний Міжнародний фестиваль скульптур з криги та снігу.

На майданчику заходу з'явилися численні льодові замки та фортеці, а увечері тут розгортається захопливе світлове шоу.

Усі споруди з криги підсвічують різнокольоровим світлом, що перетворює їх на казкові декорації.

Відвідувачі крижаного містечка можуть не лише роздивлятися представлені експонати, але й заходити всередину і навіть кататися з льодових гірок, які стоять біля деяких фортець.

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