Багатоликий Боуї: музика і образ

Смерть Девіда Боуї стала сумною новиною для шанувальників рок і поп-музики в усьому світі.

Це відео присвячене вмінню артиста змінювати свій образ.

У 1972 році він постав як фантастичний Ziggy Stardust, а потім змінювався знову і знову.

Фото музиканта і виконавця супроводжується музикою 16 його найбільш відомих пісень.

Фото BBC, Getty Images, AP.

Музика Девіда Боуї: Space Oddity, Oh You Pretty Things, Changes, Starman, Ziggy Stardust, Rebel Rebel, Young Americans, Fame, Sound and Vision, Heroes, Fashion, Let's Dance, China Girl, Blue Jean, Absolute Beginners, Life on Mars.

Фотофільм Пола Керлі.