Білий дім у сніговому полоні - таймлапс

Минулими вихідними на східному узбережжі США були потужні снігопади.

У деяких регіонах країни випало до 102 см снігу. Через негоду у країні скасували сотні авіарейсів, а в 11 штатах та в окрузі Колумбія оголосили надзвичайний стан.

Ці кадри, зняті у режимі таймлапс, показують, як сніг засипав резиденцію президента США у Вашингтоні. Невеличкий сніг стає потужнішим, і вже за деякий час навколо Білого дому виростають кучугури.

Мер Вашингтона Мюріел Баузер закликав жителів по можливості не виходити на вулиці і не заважати роботі аварійних служб.

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