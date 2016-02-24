По той бік об'єктиву: історія "хлопчика у відерці"

Коли кількість новонароджених малюків із деформованим черепом внаслідок спалаху вірусу Зіка в Південній Америці почала невпинно зростати, маленький Хосе Веслі став одним із перших облич цієї трагедії.

Його мама Соланж Феррейра народила Веслі у той час, коли новини про те, що вірус Зіка може спричинювати мікроцефалію у дітей, лише почали з'являтися.

Фотографія Веслі і Соланж авторства бразильського фотографа облетіла увесь світ.

Як і багато інших матерів у штаті Пернамбуко, найбільш враженого Зікою, Соланж, не маючи постійного доступу до медустанов, намагається доглядати за малюком, як може.

Нині Хосе Веслі чотири місяці. Соланж розповіла ВВС свою і його історію.