Щоденник з ІД: "Відрубали голову і розіп'яли"

В останній серії анімаційного щоденника "Життя в Ісламській державі" розповідь про те, як джихадисти жорстоко покарали друга автора.

У січні 2014 року угруповання джихадистів прийшло в Сирію і заснувало свою власну "столицю", обравши місто Ракка на сході країни.

Це угруповання називає себе "Ісламською державою".

Впродовж трьох місяців кореспондент ВВС Майк Томпсон працював у контакті з одним із активістів групи Ал-Шаркія.

Так народився цей щоденник, який описує будні у місті, де все життя контролюють джихадисти.

Деякі елементи цієї історії змінені, щоб не наражати на додаткову небезпеку самого активіста.