Пранкери: було завдання, щоб Савченко визнала провину

Російські пранкери Вован і Лексус в інтерв'ю ВВС сказали, що намагалися припинити голодування Надії Савченко і хотіли змусити її визнати провину.

Ці пранкери відомі тим, що обманним шляхом отримували дозвіл на телефонні розмови з президентом Туреччини, зіркою поп-музики Елтоном Джоном та іншими відомими людьми.

Вован і Лексус визнали, що для розіграшів обирають головним чином не російських політиків і діячів, а закордонних, часто - українських.

Однак свою приналежність до російських спецслужб пранкери заперечують.

Пропонуємо фрагмент розмови, яку провів кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Олег Болдирєв.

Повну текстову версію інтерв'ю з пранкерами читайте тут.