У Запоріжжі демонтували пам'ятник Леніну

У Запоріжжі пам'ятник Леніну знімали з п'єдесталу декілька днів. Для робіт використали потужний підйомний кран.

Коли бронзова фігура, що зображає вождя соціалістичної революції, врешті-решт зависла у повітрі, натовп відреагував на це радісними вигуками.

Після революційних подій на Майдані у Києві Україною прокотилася хвиля повалення пам'ятників Леніну та іншим комуністичним лідерам.

Монумент у Запоріжжі демонтували вже після ухвалення пакету законів про декомунізацію.

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