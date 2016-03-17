У Запоріжжі демонтували пам'ятник Леніну

У Запоріжжі пам'ятник Леніну знімали з п'єдесталу декілька днів. Для робіт використали потужний підйомний кран.
Коли бронзова фігура, що зображає вождя соціалістичної революції, врешті-решт зависла у повітрі, натовп відреагував на це радісними вигуками.
Після революційних подій на Майдані у Києві Україною прокотилася хвиля повалення пам'ятників Леніну та іншим комуністичним лідерам.
Монумент у Запоріжжі демонтували вже після ухвалення пакету законів про декомунізацію.
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