EgyptAir: як підозрюваного перевіряли в аеропорту

На цих кадрах видно, як чоловік, якого підозрюють в тому, що він захопив внутрішній рейс єгипетських авіаліній, проходить перевірку в аеропорту Борг-ель-Араб в Александрії.

Відео підозрюваного із камер спостереження оприлюднило міністерство внутрішніх справ Єгипту того ж дня.

За даними влади, чоловік використав фальшивий пояс із вибухівкою та змусив пілотів літака змінити курс і летіти не в Каїр, а на Кіпр.

На кадрах видно, як підозрюваний проходить через дві перевірки, а його речі просвічують через сканер.

Після приземлення у Ларнаці пасажирів відпустили з літака, а викрадача літака арештували.

Влада Єгипту заявляє, що перед відльотом літака з Александрії були вжиті всі безпекові заходи.