12 президентів у житті Єлизавети ІІ

Британській королеві Єлизаветі II у четвер, 21 квітня, виповнюється 90 років. Вона перебуває на троні вже 64 роки - з 1952 року. Це найдовший строк правління монарха в історії Великої Британії.

За час правління королеви у Сполучених Штатах змінилися 11 президентів, а уперше із американським лідером Єлизавета ІІ зустрілася, ще будучи принцесою.

Президенти приймали Єлизавету у Білому домі і самі ставали гостями у її маєтках. З одними вона танцювала, з іншими - вечеряла, ще з іншими - виголошувала урочисті промови.

А зовсім скоро Її Величності доведеться зустрітися із новим президентом - чи президенткою - США.