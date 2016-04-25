Літак на сонячних батареях сів у Каліфорнії

Триденний переліт з Гаваїв до материкової частини США екіпаж Solar Impulse завершив успішною посадкою.

Це вже дев'ятий етап польоту навколо земної кулі. В екіпажі двоє пілотів.

Літак розпочав подорож у березні минулого року з аеродрому в Абу-Дабі. Коли Solar Impulse долетів до Гаваїв, команда, що супроводжує політ, виявила перегрів енергообладнання. Продовження польоту через Тихий океан затрималось аж на 8 місяців.

Швейцарський літак повністю живиться від сонячних батарей і має розмах крил 72 метри.

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