Серед льоду та туманів: українці в Антарктиці
В яких умовах працювала ХХ українська антарктична експедиція на станції "Академік Вернадський".
-
Anton Omelchenko
Українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез неподалік берегів Антарктичного півострова.
-
Anton Omelchenko
Від квітня 2015 року тут близько року працювала ХХ українська антарктична експедиція. Серед найбільших труднощів - снігопади, шторми та погана льодова обстановка.
-
Anton Omelchenko
Лижі - один з основних транспортних засобів у Антарктиці.
-
Anton Omelchenko
Ще один транспорт, без якого не обійтися - потужні моторні човни "Зодіак", на яких полярники подорожували між численними островами.
-
Anton Omelchenko
Антарктична веселка і туман.
-
Anton Omelchenko
Башта айсберга.
-
Anton Omelchenko
Сутінки навколо станції.
-
Anton Omelchenko
Льодова арка.
-
Anton Omelchenko
Хатина Уорді - стара будівля англійської експедиції на острові Вінтер неподалік Галіндезу. Це один з об'єктів, який приваблює сюди туристів.
-
Anton Omelchenko
Гість української станції.
-
Anton Omelchenko
Ще одні відвідувачі - полярні кити.
-
Anton Omelchenko
Вказівник напрямів від "Академіка Вернадського" до різних міст України та світу.
-
Anton Omelchenko
Антена після відлиги та різкого морозу.
-
Anton Omelchenko
Минулого сезону в районі Галіндезу фіксували аномальну кількість айсбергів, які ускладнювали рух суден між островами.
-
Anton Omelchenko
Автор фото - механік-електрик експедиції Антон Омельченко. Правнук першого українця, який побував на Антарктиді з експедицією англійця Роберта Скотта.
-
Anton Omelchenko
ХХ Українська антарктична експедиція у повному складі.