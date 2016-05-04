Серед льоду та туманів: українці в Антарктиці

  • 4 травня 2016

В яких умовах працювала ХХ українська антарктична експедиція на станції "Академік Вернадський".

  • Anton Omelchenko

    Українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез неподалік берегів Антарктичного півострова.

  • Anton Omelchenko

    Від квітня 2015 року тут близько року працювала ХХ українська антарктична експедиція. Серед найбільших труднощів - снігопади, шторми та погана льодова обстановка.

  • Anton Omelchenko

    Лижі - один з основних транспортних засобів у Антарктиці.

  • Anton Omelchenko

    Ще один транспорт, без якого не обійтися - потужні моторні човни "Зодіак", на яких полярники подорожували між численними островами.

  • Anton Omelchenko

    Антарктична веселка і туман.

  • Anton Omelchenko

    Башта айсберга.

  • Anton Omelchenko

    Сутінки навколо станції.

  • Anton Omelchenko

    Льодова арка.

  • Anton Omelchenko

    Хатина Уорді - стара будівля англійської експедиції на острові Вінтер неподалік Галіндезу. Це один з об'єктів, який приваблює сюди туристів.

  • Anton Omelchenko

    Гість української станції.

  • Anton Omelchenko

    Ще одні відвідувачі - полярні кити.

  • Anton Omelchenko

    Вказівник напрямів від "Академіка Вернадського" до різних міст України та світу.

  • Anton Omelchenko

    Антена після відлиги та різкого морозу.

  • Anton Omelchenko

    Минулого сезону в районі Галіндезу фіксували аномальну кількість айсбергів, які ускладнювали рух суден між островами.

  • Anton Omelchenko

    Автор фото - механік-електрик експедиції Антон Омельченко. Правнук першого українця, який побував на Антарктиді з експедицією англійця Роберта Скотта.

  • Anton Omelchenko

    ХХ Українська антарктична експедиція у повному складі.