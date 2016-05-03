Катастрофа МН17: про що ж фільм ВВС?

На ВВС виходить програма з серії "Теорії змови" - фільм про загибель рейсу MH17, що отримав розголос ще задовго до ефіру.

Британські таблоїди Sunday Express і Daily Mail і слідом за ними російська і частина світової преси кілька днів тому, явно не ознайомившись зі змістом усього фільму, заявили, що у ньому містяться сенсаційні підтвердження того, ніби малайзійський лайнер у небі над Донбасом був збитий українським літаком.

ВВС вже раніше спростувала ці твердження.

Про що насправді цей фільм, кореспондент ВВС Юрі Вендік розпитав його автора Майка Рудіна.