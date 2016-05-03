Новозеландські копи записали танцювальне відео

Поліція Нової Зеландії оприлюднила відео, що показує охоронців порядку у новому світлі.

Офіцери записали ролик під впливом Running Man Challenge - нової хвилі вірусних танцювальних відео (ред. Running Man - різновид танцювального руху, що імітує ходіння на місці).

У такий спосіб вони хотіли промотувати службу в поліції.

Новий танцювальний тренд поширився мережею після того, як гравці однієї з американських баскетбольних команд виклали відео, на якому вони танцюють у стилі Running Man під відомий хіт 90-х.

Відео не супроводжується коментарем.