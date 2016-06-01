Юна піаністка з Криму: мої перемоги - для України

10-річна Христина Михайліченко грає на фортепіано з дитинства і вже здобуває перемоги на міжнародних музичних конкурсах.

Нещодавно вона перемогла у двох номінаціях в наймолодшій групі конкурсу піаністів пам'яті Володимира Горовиця, що після дворічної перерви пройшов у Києві.

Христина вчиться у спеціалізованій музичній школі імені Миколи Лисенка та мріє й надалі займатись музикою.

Її родина виїхала із Криму одразу після того, як півострів анексувала Росія.

Зараз дівчинка із мамою, сестрою та братом живуть у передмісті Києва.

За останній рік вона пережили смерть батька та бабусі, яка давала їй перші уроки музики.

Над відео працювали кореспонденти ВВС Альбій Шудря та Євгенія Шидловська.