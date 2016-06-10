Катастрофа Ту-144 в Ле Бурже: спогади свідка

На авіасалоні в Ле Бурже в 1973 році показали одразу два надзвукових пасажирських авіалайнери: радянський Ту-144 і британсько-французький Concorde.

Проте 3 червня під час показового польоту Ту-144 зазнав катастрофи. Він розсипався в повітрі і впав на житлові райони розташованого поблизу французького містечка.

Загинули всі шість осіб, що були на борту, а також вісім місцевих жителів.

Програма Всесвітньої служби BBC Witness ("Свідок") попросила розповісти про цю подію британського пілота Джона Фарлі.