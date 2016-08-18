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Іменинниця Мадонна танцювала у Гавані

  • 18 серпня 2016

Американська співачка Мадонна святкувала свій 58-й день народження у столиці Куби.

Вона танцювала всю ніч у ресторані разом із родиною, друзями та шанувальниками.

Відео не супроводжується коментарем.