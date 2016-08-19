Індонезія затопила судна на День незалежності

Демонстративне затоплення суден, на думку організаторів дійства, мало засвідчити про рішучість боротися з іноземними рибалками.

Всі затоплені судна раніше були затримані у виключній економічній зоні, оскільки вони рибалили там під прапорами інших країн.

Індонезія має у своєму складі близько 17 тисяч островів.

У Південно-Китайському морі суперечки через використання рибних ресурсів часто виникають з Китаєм, який вважає цю зону водами свого риболовецького промислу.

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