Що таке Проксима b?

Чи відкрили вчені новий дім для людства? Потужні телескопи виявили планету, схожу на Землю, яка обертається довкола найближчої до нашої Cонячної системи зірки - Проксима Центравра.

Повний оборот навколо зірки ця планета, яку назвали Проксима b, робить за 11 днів.

Вона розташована в так званій "зоні життя" зірки. Температура на ній така, що там може бути вода в рідкому стані.

Проксима b, таким чином, стала найближчою планетою до Сонячної системи, де можливе життя.

Але вона розташована на відстані чотирьох світлових років від Землі.