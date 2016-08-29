Жителі півночі Криму: "Ми захищені"

Інцидент на адміністративному кордоні з анексованим Кримом, який в ФСБ Росії назвали проривом групи українських диверсантів, спричинив чутки про концентрацію російських військ у північних районах півострова.

Про появу там російських військ писали в блогах і в українській пресі.

Це в свою чергу викликало чутки, що Росія, ймовірно, готує силову операцію в районах, які межують з анексованим Кримом.

Кореспонденти Російської служби Бі-бі-сі спитали з жителів міст Джанкой та Армянськ, чи відчувають вони себе в безпеці і чи помітили пересування військових і бронетехніки.