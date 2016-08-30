Казахстан створює свою "Гру престолів"

Казахстан готується випустити власну версію популярного серіалу "Гра престолів".

В цьому серіалі йтиметься про події XV століття, коли утворювалось Казахське ханство.

Гроші на його виробництво виділила держава.

Таким чином влада Казахстану нагадує про те, що казахи були господарями на своїй землі багато століть.

Необхідність таких нагадувань, ймовірно, виникла після слів президента Росії Володимира Путіна. У 2014 році він заявив, що у казахів не було власної держави, поки її не створив чинний лідер Нурсултан Назарбаєв.

Багато хто побачив у цій репліці загрозу суверенітету країни.