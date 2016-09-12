Як святкують Курбан-байрам у Києві
Святкування Курбан-байрам розпочалося 12 вересня. У цей день багато мусульман, що мешкають у Києві, прийшли до мечеті "Ар-Рахма".
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Мусульмани святкують Курбан-байрам. До мечеті "Ар-Рахма" у Києві на молитву прийшли сотні вірян. Курбан-байрам – одне з найбільших свят мусульман, що знаменує закінчення хаджу. Відзначається через 70 днів після свята Ораза-байрам, у 10-й день місяця Зуль-хіджа в пам'ять жертвопринесення пророка Ібрагіма.
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Найбільше українських мусульман мешкає в Криму, який Росія анексувала у 2014 році.
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Обряди жертвоприношення відбуваються в Києві, Львові, Вінниці, Дніпрі та традиційно на півдні - в районах Херсонщини, близьких до Криму, — Генічеську, Новоолексіївці, Стрілковому, Партизанах.
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Традиційні східні солодощі - невід'ємна частина святкування Курбан-байрам.
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Чоловіки в мечеті моляться окремо від жінок.
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Мусульмани вважають, що кожен хоча б один раз в житті має здійснити паломництво до Мекки. Завершення цієї ритуальної подорожі, яку називають хаджем, знаменується святкуванням Курбан-байрам.
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Ритуали жертвопринесення символізують покірність волі Бога. М'ясо жертовних тварин роздають представникам мусульманської громади.
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У мечеті в перший день Курбан-байрам виголошується святкова молитва.