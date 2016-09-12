Як святкують Курбан-байрам у Києві

Мусульмани святкують Курбан-байрам. До мечеті "Ар-Рахма" у Києві на молитву прийшли сотні вірян. Курбан-байрам – одне з найбільших свят мусульман, що знаменує закінчення хаджу. Відзначається через 70 днів після свята Ораза-байрам, у 10-й день місяця Зуль-хіджа в пам'ять жертвопринесення пророка Ібрагіма.