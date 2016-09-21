Китай споруджує вітрогенератори, але вимикає їх

Ще декілька років тому Китай будував по дві вугільні електростанції на тиждень. Зараз він щогодини встановлює по вітрогенератору.

Ця статистика випливає з даних аналізу Міжнародної енергетичної агенції. Зростання виробництва електроенергії з альтернативних джерел зрівнялося зі щорічним зростанням потреби на електрику. Це частково пояснює те, чому Китай зміг ратифікувати Паризьку угоду.

Але водночас Китай продовжує масово будувати вугільні електростанції. В результаті країна має перевиробництво електроенергії, а вітротурбіни простоюють в середньому 15% часу.