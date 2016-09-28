Як працює зенітно-ракетний комплекс "Бук"?

У середу, 28 вересня, в Нідерландах Міжнародна слідча група, що вивчає причини катастрофи малайзійського літака рейсу МН17, представить свій новий звіт.

Очікується, що група визначить місце запуску ракети, що могла збити лайнер у небі над сходом України влітку 2014 року, забравши життя 298 людей на борту.

Попереднє розслідування голландської Ради безпеки дійшло висновку, що літак збили з комплексу "Бук" російського виробництва.

Представники Повітряних сил України надали ВВС доступ до одного зі своїх "Буків", щоб продемонструвати, наскільки складно керувати цією технікою.

Репортаж кореспондента ВВС Тома Барріджа.