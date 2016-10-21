Тиша на вокзалі: вокзал Луганська у фото

  • 21 жовтня 2016

Вокзал Луганська - колись залюднений і гамірливий, важливий траспортний вузол, куди збігалися залізничні шляхи - сьогодні безлюдний і тихий. Фото і текст - Яна Вікторова, для ВВС Україна, Луганськ.

  • Тиша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova

    Як у будь-якої луганської родини, у моєї сім'ї з нашим вокзалом пов'язана добра сотня спогадів - сумних, зворушливих, щасливих.

  • Тиша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova

    Зустрічей, проводів, очікувань, відряджень, черг за квитками, шампанського перед відправленням...

  • Тиша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova

    Побачити вокзал ось таким - тихим, порожнім, залишеним - це, можливо, поставити під сумнів, а чи було все те щасливе і гучне з минулого життя?

  • Тиша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova

    І гучні кроки по пустих переходах вокзалу викликають зараз острах.

  • Тиша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova

  • Тиша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova

  • Тиша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova

    Хочеться вийти і ковтнути повітря.

  • иша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova

    Або заплющити очі сильно-сильно, щоб, відкривши, опинитися знову в звичній штовханині рідного вокзалу.

  • иша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova

  • Тиша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova

  • Тиша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova

  • Тиша в залі: вокзал Луганська у фото Yana Victorova