Тиша на вокзалі: вокзал Луганська у фото
Вокзал Луганська - колись залюднений і гамірливий, важливий траспортний вузол, куди збігалися залізничні шляхи - сьогодні безлюдний і тихий. Фото і текст - Яна Вікторова, для ВВС Україна, Луганськ.
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Yana Victorova
Як у будь-якої луганської родини, у моєї сім'ї з нашим вокзалом пов'язана добра сотня спогадів - сумних, зворушливих, щасливих.
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Yana Victorova
Зустрічей, проводів, очікувань, відряджень, черг за квитками, шампанського перед відправленням...
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Yana Victorova
Побачити вокзал ось таким - тихим, порожнім, залишеним - це, можливо, поставити під сумнів, а чи було все те щасливе і гучне з минулого життя?
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Yana Victorova
І гучні кроки по пустих переходах вокзалу викликають зараз острах.
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Yana Victorova
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Yana Victorova
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Yana Victorova
Хочеться вийти і ковтнути повітря.
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Yana Victorova
Або заплющити очі сильно-сильно, щоб, відкривши, опинитися знову в звичній штовханині рідного вокзалу.
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Yana Victorova
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Yana Victorova
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Yana Victorova
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Yana Victorova