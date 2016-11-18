Найстарша астронавтка полетіла на МКС

Американська астронавтка Пеггі Уітсон утретє вирушила на Міжнародну космічну станцію. Під час цієї місії їй виповниться 57 років - і вона стане найстаршою жінкою в космосі за всю історію його освоєння.

Вона вже пробула в космосі найдовше з усіх жінок та була першою в історії МКС жінкою-командиром екіпажу.

Разом з нею у місію відправились росіянин Олег Новицький та француз Тома Песке, для якого цей космічний політ - перший.

До МКС вони вилетіли на космічному апараті "Союз" із космодрому "Байконур" у п'ятницю вночі.

Відео - NASA.