По улицам Токио прошлись зомби

Около 50 участников шествия зомби с раскрашенными лицами почти час шли по улицам Токио, завывая и страшно вытаращивая глаза.

В шествии "немертвых" предварительно согласились принять участие 150 любителей фильмов ужасов, однако местные власти ограничили количество участников, ссылаясь на запруженность улиц.

Волна "зомбомании" не захлестнула Японию, как это произошло в других странах, однако под воздействием фильмов и сериалов, как заявил один из организаторов шествия, у зомби появляется все больше поклонников.

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