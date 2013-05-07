На Филиппинах проснулся вулкан Майон

Вулкан Майон взорвался пеплом и камнями.

Пепел был выброшен в воздух на высоту около 500 метров.

Вместе с тем, по оценкам филиппинских специалистов, пока нет опасности выброса лавы, а выброс пепла - обычное для этого вулкана явление.

Сообщается также, что группа людей, совершавших восхождение на вулкан, оказалась заблокированной вблизи кратера.

По словам местной власти, которая ссылается на гида, по меньшей мере семь человек были ранены.

К месту извержения направлена группа спасателей.

Справка: Извержения Майона, расположенного в 300 км от столицы Филиппин Манилы, зафиксированы в истории 48 раз.

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