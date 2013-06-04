В Саудовской Аравии молодые ребята придумали развлечение - ездить через пустыню на автомобилях, поднимая их на два колеса.
"Крутые" парни по пустыне едут боком
- 4 июня 2013
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Поделиться ссылкой О том, как поделиться
Самые популярные статьи
Видео
Видео