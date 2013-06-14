Велосипед взлетает над землей, как вертолет

Три чешские компании объединили усилия для того, чтобы создать велосипед, который может летать.
И изобретение уже взлетает, что можно увидеть на этом видео.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Три чешские компании объединили усилия для того, чтобы создать велосипед, который может летать.
И изобретение уже взлетает, что можно увидеть на этом видео.