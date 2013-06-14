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Велосипед взлетает над землей, как вертолет

  • 14 июня 2013

Три чешские компании объединили усилия для того, чтобы создать велосипед, который может летать.

И изобретение уже взлетает, что можно увидеть на этом видео.