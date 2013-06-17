Турецкая полиция разогнала демонстрантов

Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов в Стамбуле и Анкаре.

В воскресенье лагерь в парке Гези, ставший центром двухнедельного протеста, снесли бульдозерами.

По данным канцелярии губернатора Стамбула, пострадали 29 человек.

Прошлой ночью турецкие силы правопорядка снова применили спецсредства для разгона демонстрантов на площади Кизилай в Анкаре. По меньшей мере четыре человека ранены.

Такие меры оправдал премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган, но их осудили профсоюзы, призвавшие людей выйти на улицу и выступить против жестокости правоохранителей.

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