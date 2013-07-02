Маленький фонарик - большой пожар

1 июля на фабрике в британском городе Сметвик вспыхнул масштабный пожар. Пламя охватило около 100 тысяч тонн пластиковых отходов, которые должны были пойти на переработку.

Огонь тушили 200 пожарных, которым удалось укротить пламя ближе к вечеру того же дня. Но, по словам руководителя одной из пожарных бригад, чтобы полностью ликвидировать пожар, потребуется как минимум еще три дня.

По предварительным данным, причиной огня стал китайский фонарик, упавший на кучу пластика во дворе фабрики.

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