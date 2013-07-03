В Киев прилетели самолеты времен Второй мировой

В Украину прилетели 27 самолетов британского клуба "Air Squadron". Почетный руководитель британской делегации - принц Майкл Кентский.

В Украине британцы посетят четыре города: Львов, Киев, Севастополь и Винницу.

Среди самолетов, которые прилетели на аэродром в Жулянах, есть поистине уникальные. На таких машинах пилоты прошлого совершали первые рекордные перелеты.

Есть в составе эскадрильи и исправный советский истребитель "Як", который прилетел в сопровождении двух украинских реактивных МиГ-29.

Видеорепортаж Альбия Шудри и Сергея Полякова.