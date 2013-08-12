Киевлянки бежали стометровку на "шпильках"

В Киеве около сотни женщин на высоких каблуках соревновались за звание самой быстрой.
Длина дистанции составляла 100 метров, а высота "шпилек" была не менее 9 сантиметров.
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В Киеве около сотни женщин на высоких каблуках соревновались за звание самой быстрой.
Длина дистанции составляла 100 метров, а высота "шпилек" была не менее 9 сантиметров.