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Киевлянки бежали стометровку на "шпильках"

  • 12 августа 2013

В Киеве около сотни женщин на высоких каблуках соревновались за звание самой быстрой.

Длина дистанции составляла 100 метров, а высота "шпилек" была не менее 9 сантиметров.