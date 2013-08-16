Ученые обнаружили новый вид млекопитающих - олингито

Американские ученые обнаружили новый вид млекопитающих, обитающий в лесах Колумбии и Эквадора.
Этих животных размером с енота и с мордочкой, напоминающей плюшевого мишку, назвали олингито.
Репортаж Джейн O'Брайн.
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Американские ученые обнаружили новый вид млекопитающих, обитающий в лесах Колумбии и Эквадора.
Этих животных размером с енота и с мордочкой, напоминающей плюшевого мишку, назвали олингито.
Репортаж Джейн O'Брайн.