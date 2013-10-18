Родители Зейналова: он был воспитанным мальчиком

Пресненский суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве москвича Егора Щербакова в районе Бирюлево. Гражданин Азербайджана Орхан Зейналов пробудет под стражей до 10 декабря.

Защита Зейналова просила суд отложить рассмотрение вопроса об аресте на 76 часов, поскольку, по ее мнению, были представлены не все доказательства его вины, однако судья отказала в удовлетворении ходатайства.

Корреспондент Азербайджанской службы Би-би-си Эльвин Адыгозель пообщался с родителями Орхана Зейналова, живущими в Азербайджане.