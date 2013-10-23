Как смекалистый кот помогал собаке сбежать
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Как смекалистый кот помогал собаке сбежать

  • 23 октября 2013

Хозяин кота и собаки из города Шеффилд никак не мог понять, как закрытые в кухне животные оказываются на свободе.

Пока не записал видео побега.

Как рассказывает Ирэна Таранюк, животные оказались на свободе благодаря совместным усилиям.