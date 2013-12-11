Нуланд угостила майдановцев печеньем

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пришла на Майдан Незалежности пообщаться с протестующими. Ее сопровождал посол США в Украине Джеффри Пайет.

Госпожа Нуланд угощала людей печеньем, булочками и хлебом, которые она принесла с собой в большом пакете.

Участники акции приветствовали Викторию Нуланд радостными криками.

Дипломат также подошла и к бойцам внутренних войск. Ребята ничего не сказали, но и от угощения отказываться не стали.

Виктория Нуланд также сегодня встретилась с президентом Виктором Януковичем.