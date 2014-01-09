Немецкие солдаты проводили министра хитом 80-х

Около 400 военнослужащих бундесвера торжественно провожали Томаса де Мезьера, который ушел с поста министра обороны Германии, песней "Life Иs Life", в годы молодости чиновника исполненную популярной австрийской группой Opus.

Мелодию сыграл военный духовой оркестр. В церемонии также принимало участие подразделение, которое маршировало с факелами в руках.

Военный ритуал Großer Zapfenstreich имеет историю в несколько веков.

Однако специальная песня, которая звучит во время торжества, может быть современной.

В частности, в 2011 году министра обороны Карла-Теодора Гутенберга провели мелодией Smoke On The Water группы Deep Purple.

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