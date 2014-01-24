"Беркут" издевается над голым протестующим

В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как подразделение особого назначения украинской милиции издевается над задержанным: заставляют раздетого догола человека на морозе фотографироваться с ними, а потом сажают его в автобус.

МВД Украины принесло извинения за недопустимые действия людей в милицейской форме на скандальном видео.

"Указанный материал изучается, чтобы установить место и время съемки, лиц, которые запечатлены на видео, а также условия, при которых было снято это видео", - говорится на сайте МВД. Назначена служебная проверка.

Видео не сопровождается комментариями и содержит шокирующие кадры