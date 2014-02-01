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Мороз свирепствует - Майдан стоит

  • 1 февраля 2014

Несмотря на падение температуры, акция протеста на Майдане Незалежности продолжается.

В этой подборке кадров с Майдана - будни протестного городка.

Видео не сопровождается комментарием