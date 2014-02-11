Восприятие Майдана из Севастополя: ужас и фашисты

Корреспонденты ВВС Украина спросили жителей в двух городах на юге и на востоке Украины, почему они выступают против протеста на Майдане.
На этом видео собраны ответы из Севастополя. Вы можете также посмотреть подборку мнений из Донецка.
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Корреспонденты ВВС Украина спросили жителей в двух городах на юге и на востоке Украины, почему они выступают против протеста на Майдане.
На этом видео собраны ответы из Севастополя. Вы можете также посмотреть подборку мнений из Донецка.